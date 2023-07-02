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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل Infinix بأقوى معالج للألعاب.. الحق اشتري في أجازة العيد

صدى البلد

يعد هاتف Infinix Hot 20S هو أحدث إصدار من شركة انفنكس في فئة الهواتف الاقتصادية حيث يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة مع دقة FHD+ وتدعم معدل تحديث 120 هرتز لتوفير تجربة سلسة كما يحتوي الهاتف على معالج Helio G96 والذي يقدم أداء قوي ومستقر في التطبيقات والألعاب بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط .

 

مميزات هاتف Infinix Hot 20s

 

موبايل Infinix Hot 20S يأتي بمجموعة من الميزات والمواصفات التي تشمل:

1- شاشة IPS LCD بحجم 6.87 بوصة بدقة الـ 1080×2460 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 120Hz .
2- معالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G96.
3- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
4- مساحة تخزين داخلية 128  جيجابايت.
5- نظام تشغيل Android 12 مع واجهة XOS 12.
6- كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع فلاش LED.
7- كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
8- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، قابلة للشحن السريع بقوة 18 واط.
9- منفذ USB Type-C، ومنفذ سماعات رأس 3.5 ملم.
10- مستشعر بصمة الإصبع مدمج في الجهاز، ومستشعرات للتسارع والبوصلة والتقارب.

يعد هاتف Infinix Hot 20S من الهواتف الاقتصادية التي توفر مواصفات مميزة بسعر مناسب، ويتميز بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة وبطارية كبيرة السعة، ويتوفر بسعر حوالي 6400 جنيه في السوق المصري لذلك هو من أرخص الموبايلات. 

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