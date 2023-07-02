مصرع 4 وإصابة 25 شخصا في حادث إطلاق النار بمدينة بالتيمور الأمريكية.. تفاصيل

قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن إطلاق نار عشوائي في مدينة بالتيمور الأمريكية أدى إلى مقتل 4 أشخاص ونحو 25 مصابًا.

وأضاف "نور الدين"، في رسالته على الهواء، أن الشرطة الأمريكية لا تزال تجري تحقيقاتها في الحادث.

وأوضح أن موقع إطلاق النار يشهد انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة، والتي فرضت طوقًا أمنيًا بمحيطه.

وفق مصادر، وقع حادث إطلاق النار، خلال حفل بحي بروكلين كان يحضره أكثر من 100 شخص، عندما أطلق مسلح مجهول ما لا يقل عن 30 طلقة.

وقالت محطة "فوكس 45" إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأمريكية.

سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية.

وأضافت المحطة أن الشرطة نقلت 10 أشخاص إلى المستشفيات، وتوجه 19 آخرون بأنفسهم إلى المستشفيات، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية.