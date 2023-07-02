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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يطلب من وزارة التوحيد التساهل مع الشمال

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

بعد تعيين وزير توحيد جديد قبل أيام ، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأحد، إن الوزارة ركزت أكثر من اللازم على تقديم المساعدة لكوريا الشمالية في الماضي وتحتاج إلى التغيير.

الوزير الجديد كيم يونغ هو باحث محافظ وناقد صريح لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، والتي سعى يون إلى تسليط الضوء عليها وسط التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية.

ونُقل عن يون قوله للموظفين في بيان صادر عن سكرتيره الصحفي 'إن وزارة التوحيد تتصرف مثل وزارة المساعدة لكوريا الشمالية وهذا خطأ'. حان الوقت لتغيير وزارة التوحيد '.

كما حث يون الوزارة على الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية وقال إن الوحدة يجب أن تجلب 'حياة أفضل وأكثر إنسانية' لشعوب الجنوب والشمال.

في عام 2019 ، كتب كيم في عمود على الإنترنت أن الطريق إلى التوحيد سيفتح بمجرد 'الإطاحة بنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وتحرير كوريا الشمالية'.

ونُقل عن يون قوله للموظفين في بيان صادر عن سكرتيره الصحفي 'إن وزارة التوحيد تتصرف مثل وزارة المساعدة لكوريا الشمالية وهذا خطأ'. حان الوقت لتغيير وزارة التوحيد '.

كما حث يون الوزارة على الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية وقال إن الوحدة يجب أن تجلب 'حياة أفضل وأكثر إنسانية' لشعوب الجنوب والشمال.

في عام 2019 ، كتب كيم في عمود على الإنترنت أن الطريق إلى التوحيد سيفتح بمجرد 'الإطاحة بنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وتحرير كوريا الشمالية'.

الجزيرة الكورية الزعيم الكوري الشمالي الديمقراطية الليبرالية الزعيم الكوري انتهاكات حقوق الإنسان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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