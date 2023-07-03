حبس المتهم بقتل عامل بسبب مبلغ مالى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه طعنا على يد مسجل خطر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

ولقي عامل مصرعه، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر والقلب، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين بائع مشروبات ساخنة، مسجل خطر، سبق اتهامه بعدد من القضايا، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بسبب اقتراض المجني عليه مبلغا ماليا من المتهم وتهربه من السداد، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلا أنه توفي خلال تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "خالد م ع"، 16 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، والمتهم "محمد ج ف"، وشهرته "حمص" 32 سنة، بائع مشروبات ساخنة، مسجل خطر، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، وصادر ضده أحكام، تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة للمتوفي بالصدر.

كما دلت التحريات، أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من المتهم، وعندما طالبه المتهم بسداده تهرب منه، وتسبب ذلك في المشاجرة، وتسديد المتهم طعنة له، جرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.