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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين ساخرا: محمد صلاح لو فضل في مصر كان فتح صالون حلاقة

صدى البلد

سخر الإعلامي تامر أمين، من طريقة إدارة الكرة المصرية في الفترة الراهنة، قائلا إن الكرة المصرية متأخرة بشكل كبير، وذلك بسبب طريقة إدارة الكرة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، لافتا إلى أن طريقة الإدارة خاطئة، ويجب أن يكون هناك وقفة مع إدارة كرة القدم في مصر.

وأضاف "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النادي الأهلي يجب أن يتم إعطائه التحية والتقدير على كل ما يتحمله في الفترة الحالية، وأنه يثبت نظام يسير عليه وسط كل ما يحدث حوله، وطريقة الإدارة لكرة القدم في مصر في الفترة الراهنة، "والله يستاهل التحية على اللي بيعمله في مصر رغم اللي بيحصل ده كله".

واستكمل تامر أمين ، أن محمد صلاح هو الآخر يغرد خارج السرب، ونجح خارج مصر بسبب أنه خرج من مصر مبكرا، مضيفا: "والله صلاح لو كان فضل هنا مكنش عمل حاجة، لو كان فضل كان هيعمل صالون حلاقة في شارع شهاب، وهيكون أقصى أحلامه ده عشان يعمل فلوس".

وأردف أن المصريين ليس لديهم أي ذنب في مشاهدة تراجع الكرة المصرية في ظل تطور الكرة المغربية، والكرة السنغالية، والدوري السعودي يجلب كريستيانو رونالدو، وحتى الآن مصر غير قادرة على ضبط مصيدة التسلل في تقنية الفيديو.

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