عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

بتكلم نفسها على حافة
بتكلم نفسها على حافة مبني عالي..ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدل

أثارت الممثلة الأمريكية، هيذر لوكلير الشهيرة بدورها في مسلسل ميلروز بليس والبالغة من العمر 61 عاما حالة من الجدل والخوف عليها نتيجة توثيق ظهورها الغريب. 

خارج مبني إداري في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهرت الممثلة الشهيرة تتحدث إلى نفسها ثم تسير على حافة مبني مرتدية “شبشب”. 

ممثلة في أزمة 

أتي ذلك بعد اجتماع لها استمر لمدة ساعة دون أن تعلن كافة تفاصيله وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء. 

ولفتت الصحيفة البريطانية “انتظر خطيب الممثلة كريس هيسر في السيارة لمدة ساعة تقريبا قبل أن تركب في سيارته ذات الدفع الرباعي وانطلقلا”.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان صديقة الممثلة الشهيرة بإنه ربما قد عادت للشرب مرة أخرى علما أنها عانت من انهيار عصبي في سنوات ماضية. 

3 غرز فى وجهها.. أول تعليق صادم من شاب أعتدى على ممثلة شهيرة

وضعها في تدهور.. قصة حجز ممثلة شهيرة ووضعها تحت الملاحظة النفسية

هيذر لوكلير

 

 

الممثلة ممثلة هيذر لوكلير الغريب ممثلة أمريكية أمريكا انهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية

حجازي: لن نتستر على الفساد وسنواجه محاولات الإضرار بسلامة امتحانات الثانوية العامة

اتعلم السواقة.. اشتري أونو الهاتشباك بـ 30 ألف جنيه

تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وسيولة بنفق الأزهر

مقترح قانون لحظر المثلية في دولة عربية| تعرف عليها

بعد زلزال بحر قزوين.. بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا بإدنبرة.. ما قصته؟

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ