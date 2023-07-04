بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

أثارت الممثلة الأمريكية، هيذر لوكلير الشهيرة بدورها في مسلسل ميلروز بليس والبالغة من العمر 61 عاما حالة من الجدل والخوف عليها نتيجة توثيق ظهورها الغريب.

خارج مبني إداري في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهرت الممثلة الشهيرة تتحدث إلى نفسها ثم تسير على حافة مبني مرتدية “شبشب”.

ممثلة في أزمة

أتي ذلك بعد اجتماع لها استمر لمدة ساعة دون أن تعلن كافة تفاصيله وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الصحيفة البريطانية “انتظر خطيب الممثلة كريس هيسر في السيارة لمدة ساعة تقريبا قبل أن تركب في سيارته ذات الدفع الرباعي وانطلقلا”.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان صديقة الممثلة الشهيرة بإنه ربما قد عادت للشرب مرة أخرى علما أنها عانت من انهيار عصبي في سنوات ماضية.