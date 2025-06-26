العربي للدراسات : ترامب يتعامل مع دول العالم وكأنه إمبراطور

قال أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، إن قمة الناتو الأخيرة التي عُقدت قبل ساعات، لم تكن قمة تقليدية كما جرت العادة، بل حملت طابعًا خاصًا يمكن وصفه بأنها «قمة ترامب بامتياز».

وأضاف «الياسري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطابع البراجماتي الذي ساد أجواء القمة يعكس غياب القضايا الاستراتيجية المشتركة التي كانت تجمع الحلف سابقًا، مشيرًا إلى أنها بدت أقرب إلى قمة اقتصادية منها إلى قمة أمنية أو عسكرية.

وأوضح الياسري أن التخوف الذي أبدته عدة دول داخل الحلف كان مرتبطًا بمصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي جعل دول الحلف تحاول مجاملته سياسيًا للحفاظ على مصالحها.

وتابع أن هناك توجّهًا واضحًا داخل الناتو للانفتاح على الصين اقتصاديًا في المرحلة المقبلة، بما يتجاوز الاعتبارات الأمنية.

وفي ختام حديثه، اعتبر أن نهج ترامب يقوم على رؤية أحادية إمبراطورية، يتعامل فيها مع دول العالم بمنطق القوة لا الشراكة، وهو ما انعكس على مواقف حلفائه وخصومه على حد سواء، مؤكدا أن التأثيرات الترامبية طالت السياسات العالمية.