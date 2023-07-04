برلمانية: بيان 3 يوليو أنقذ المنطقة من التطرف والإرهاب

أكدت الدكتورة دينا أحمد اسماعيل عضو مجلس النواب بيان 3 يوليو التاريخى جاء معبراً بكل الصدق والامانة عن ثورة 30 يونيو وحقق جميع اهداف هذه الثورة العظيمة فى انقاذ مصر من التطرف والارهاب والفتنة والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة بعد أن استجابت القوات المسلحة المصرية الباسلة لارادة الملايين من المصريين موجهة كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة التى نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار فى كل انحاء مصر .

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن العالم كله أيقن أن مصر وشعبها العظيم لديها القدرة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية والاتجاه نحو مسار البناء والتنمية والطريق الى الجمهورية الجديدة.مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر حيث تميزت فترة حكمه بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، وما زال يواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى أسهمت في تحقيق نهضة تنموية كبرى.



وأكدت الدكتورة دينا احمد اسماعيل إن مصر بقيادتها الحكيمة وبسالة صقور وابطال القوات المسلحة والشرطة الوطنية والشعب المصرى قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله فى تنفيذ خارطة طريق للحفاظ على الدولة الوطنية من خلال تنفيذ مسارين فى ان واحد الأول يتمثل فى خوض أنبل واشرف معركة لمواجهة ظاهرة الارهاب الاسود والثانى يتمثل فى تنفيد معركة البناء والتشييد وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى نفس التوقيت مؤكدة أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى حققت نجاحات فى تنفيذ المسارين معاً مما جعل العالم كله ينبهر بتفيد مصر للمسارين معاً .

