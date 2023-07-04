فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

كشف مقطع فيديو مأساوي وصادم عن انتشار المخدرات والمشردين وسط القمامة والعديد من الجرائم الأخرى في مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بينسلفانيا، وخامس أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد السكان.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الثلاثاء، عن الوضع المأساوية المنتشر خاصة في حي كنسينجتون Kensington بفلادلفيا والذي يكشف عن تصاعد أزمة المخدرات بالمدينة الأمريكية.

فيلادلفيا

في وضح النهار، يظهر مدمني الأنواع المتعددة من المخدرات وسط القمامة في شوارع حي المدينة الأمريكية، فيلادلفيا وعلى أرصفتها الرئيسية فاقدين الوعي بجوار الزجاجات الفارغة والأكياس البلاستيكية.

وأشار تقرير الديلي ميل إلى ارتفاع الجريمة بمقدار الخمس في فيلادلفيا مقارنة بالعام الماضي مع السرقة بين منتهكي القانون مما جعل الوباء المجتمعي مستمر وفي تصاعد يهدد حياة كل الفئات العمرية.

انتشار المخدرات والمشرديين بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

انتشار المخدرات والمشرديين بمدينة فيلادلفيا الأمريكية