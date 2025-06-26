ماجدة خير الله: سلوي أحمد علي من النقاط المضيئه في مسلسل فات الميعاد

أشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها علي موقت فيسبوك، باداء الفنانة سلوي محمد علي في مسلسل" فات الميعاد".

وقالت ماجدة خير الله: لغه الجسد مهمه جدا في التعبير عن المستوي الاجتماعي للشخصيه، بتعجبني قوي ام مسعد لما بتقعد وتقرفص، مش اي حد ييجي في باله التفصيله دي، سلوي احمد علي من النقاط المضيئه في مسلسل فات الميعاد.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن بطولة اسماء ابو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج إبراهيم حمودة.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

ويعرض المسلسل على منصة Watch It الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء أسبوعيًا، بالإضافة إلى قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً بنفس التوقيت.