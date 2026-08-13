مصطفى بكري: تشغيل الأطفال مسئولية مجتمعية.. ولا يجب أن يدفع الطفل ثمن فقر أسرته

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خروج الطفل من المدرسة للعمل يستدعي البحث أولًا عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي دفعته إلى ذلك، مشددًا على ضرورة معرفة ما إذا كانت الأسرة في حاجة فعلية إلى الدخل الذي يحققه الطفل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال يجب ألا تتحول إلى عقاب للأسرة الفقيرة، بينما يظل الطفل هو من يدفع الثمن، مؤكدًا أن حرمان الطفل من التعليم وتحويله إلى عامل لمساعدة أسرته أمر لا يمكن قبوله.

وشدد على أهمية وجود رقابة كافية على تشغيل الأطفال، إلى جانب التعامل مع الأسباب التي تدفع الأسر إلى الزج بأبنائها في سوق العمل.

يتيح للطفل استكمال تعليمه

وتابع أن مواجهة الظاهرة تتطلب تدخلًا متكاملًا من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات، بالتنسيق مع وزارات العمل والتضامن والتعليم، لضمان حماية الأطفال ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتيح للطفل استكمال تعليمه ويحفظ حقه في حياة كريمة وآمنة.