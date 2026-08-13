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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: 12 عاما على إنشاء صندوق تحيا مصر ودور مستمر في دعم الفئات الأولى بالرعاية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن 12 عامًا مرت على إنشاء صندوق تحيا مصر، الذي يواصل على مدار السنوات الماضية تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المجالات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن صندوق تحيا مصر أصبح أحد الكيانات التي تقدم مساعدات بصورة مستمرة للمواطنين الأكثر احتياجًا، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم اللازم في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الصندوق حرص منذ إنشائه على تقديم كل ما يمكن من مساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس دوره المجتمعي والإنساني في مساندة المواطنين.

لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية

وتابع أن هناك احتفالًا أقيم بمناسبة مرور 12 عامًا على إنشاء صندوق تحيا مصر، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والتأكيد على استمرار جهود الصندوق في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
 

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