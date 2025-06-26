تامر حسين ينشر كواليس أغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب وعمرو مصطفى

شارك الشاعر تامر حسين جمهوره صورة جديدة من كواليس وتحضيرات أغنية "ابتدينا"، وذلك من داخل استوديو مهندس الصوت أمير محروس. وظهر في الصورة كل من النجم عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، إلى جانب مهندس الصوت أمير محروس.

وعلّق تامر حسين على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلاً:

"ابتدينا مع الأسطورة عمرو دياب، وش الخير، وصديقي الملحن العبقري وعِشرة العمر عمرو مصطفى."

يُذكر أن الأغنية تأتي ضمن تعاون متجدد يجمع بين الثلاثي الذين قدموا سابقاً عدداً من أنجح الأغاني في مشوار الهضبة الفني.