نشرة الفن.. عمرو دياب يكشف عن ألبومه الجديد ومفيدة شيحة تستعد لزواج ابنتها

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية أبرزها:

عمرو دياب يتصدر تريند إكس بعد الكشف عن ابتدينا

عمرو دياب يتصدر تريند “إكس” بعد طرح البرومو التشويقي لألبومه الجديد "ابتدينا"

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل منتظر بمهرجان موازين “إيقاعات العالم” في الرباط، بالمملكة المغربية، يوم السبت 28 يونيو الجاري، وذلك على منصة النهضة بمرافقة أوركسترا بقيادة المايسترو مدحت خميس.



مفيدة شيحة تحتفل بحناء ابنتها منة وسط أجواء عائلية بحضور نجوم الفن والإعلام

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة، مساء اليوم الأربعاء، بـحفل حناء ابنتها "منة"، في أجواء مبهجة غلبت عليها الألفة والبهجة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة مفيدة فرحتها وتقديم التهاني للعروس.



الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن|خاص

نفى الفنان محمد عبد الجواد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف

نفت نقابة الفنانين السوريين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان القدير رشيد عساف، مؤكدة أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة إطلاقًا لما ورد من شائعات.