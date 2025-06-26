قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025
ما هو Perplexity؟.. محرك بحث يقتحم ساحة الكبار ويشعل سباق الذكاء الاصطناعي
أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة
غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع
ضياء رشوان: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أفشلت مخطط نتنياهو للشرق الأوسط
الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسب الرطوبة وتحذر من التعرض للشمس
ياسمين عز تكشف عن سبب غريب وراء خسارة الأهلي في المونديال.. شاهد
بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
إيران.. اعتقال 700 متهم بالتجسس وإعدام 3 عملاء لإسرائيل
فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته
أبو العينين يستعرض الفرص الاستثمارية في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن.. عمرو دياب يكشف عن ألبومه الجديد ومفيدة شيحة تستعد لزواج ابنتها

عمرو دياب
عمرو دياب

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية أبرزها: 

عمرو دياب يتصدر تريند إكس بعد الكشف عن ابتدينا

عمرو دياب يتصدر تريند “إكس” بعد طرح البرومو التشويقي لألبومه الجديد "ابتدينا"

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل منتظر بمهرجان موازين “إيقاعات العالم” في الرباط، بالمملكة المغربية، يوم السبت 28 يونيو الجاري، وذلك على منصة النهضة بمرافقة أوركسترا بقيادة المايسترو مدحت خميس.
 

مفيدة شيحة تحتفل بحناء ابنتها منة وسط أجواء عائلية بحضور نجوم الفن والإعلام

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة، مساء اليوم الأربعاء، بـحفل حناء ابنتها "منة"، في أجواء مبهجة غلبت عليها الألفة والبهجة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة مفيدة فرحتها وتقديم التهاني للعروس.


الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن|خاص 

نفى الفنان محمد عبد الجواد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف

نفت نقابة الفنانين السوريين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان القدير رشيد عساف، مؤكدة أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة إطلاقًا لما ورد من شائعات.

عمرو دياب وابتدينا مفيدة شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترشيحاتنا

أحدث التقنيات

أخبار التكنولوجيا .. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7 وبسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث 5 أنواع باور بانك في الأسواق

هواتف هواوي بيورا 80

وحش جديد من هواوي.. إليك تفاصيل هاتف Pura 80 Ultra

هاتف Galaxy Z Flip7

بسعر منافس.. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7

بالصور

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

يهدد عرش صلاح.. انتقادات لإدارة ليفربول بسبب صفقة فريمبونج

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

هذه المشروبات نتناولها يوميا وتسبب الفشل الكلوي.. تفاصيل

الفشل الكلوى
الفشل الكلوى
الفشل الكلوى

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد