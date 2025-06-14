بعد واقعة عروس الشرقية .. تعليق ناري من مفيدة شيحة ضد زواج القاصرات

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على زواج القاصرات وخاصة في واقعة زواج طفلة في الشرقية والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، إن :"ازاي طفلة تتزوج وزواج القاصرات جريمة والمفروض اسرتها لا تاخذ قرارات عن هذه الطفلة".

واضافت مفيدة شيحة، أن هذه الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا ويجب التصدي لمثل هذه الظواهر بكل حزم وحسم وخاصة ان زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون.

ووجهت الاعلامية مفيدة شيحة، التحية للمجلس القومي للمرأة على موقفه ضد هذه الواقعة وزواج طفلة قاصر.