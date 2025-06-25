عمرو دياب يتصدر تريند إكس بعد الكشف عن ابتدينا

عمرو دياب يتصدر تريند “إكس” بعد طرح البرومو التشويقي لألبومه الجديد "ابتدينا"



احتل النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع "إكس" تويتر سابقا بعد طرح البرومو التشويقي الأول لألبومه الجديد "ابتدينا".

وطرحت الهضبة بالتعاون مع شركة سوني العالمية صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثواني قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر .

ويعد ألبوم "ابتدينا" هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة وشركة سوني العالمية بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر .

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة .

ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة .

يذكر أن اخر البومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا في مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى .