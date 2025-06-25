ابتدينا.. عمرو مصطفى يشوّق الجمهور بمقطع من ألبوم الهضبة المرتقب

شارك الملحن عمرو مصطفى جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، مقطع فيديو تضمن أول 21 ثانية من ألبوم الفنان الكبير عمرو دياب الجديد، الذي يحمل عنوان "ابتدينا"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين جمهور الهضبة، الذين عبروا عن حماسهم الكبير لصدور الألبوم، خاصة أن عمرو دياب لم يكشف بعد بشكل رسمي عن تفاصيل العمل أو موعد الطرح الكامل.

ويأتي هذا التعاون ليعيد للأذهان الأعمال الناجحة التي جمعت بين عمرو دياب وعمرو مصطفى في السنوات الماضية، والتي حققت صدى واسعًا في الوسط الفني العربي.



