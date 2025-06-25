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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص

محمد عبد الجواد
محمد عبد الجواد
نجلاء سليمان

نفى الفنان محمد عبد الجواد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة.


وأوضح الفنان محمد عبد الجواد أن حالته لا تستدعي القلق، مؤكدًا أن ما يعانيه هو إصابة موضعية في القدم.

وقال الفنان محمد عبد الجواد في تصريحاته: “أصيبت بتمزق في القدم اليمنى، ونصحني الأطباء بالراحة التامة خلال هذه الفترة، وهو ما ألتزم به حاليًا.” وأضاف أنه يتواجد في منزله ويتبع تعليمات الطبيب بدقة لتجنب أي مضاعفات.

وأشار الفنان محمد عبد الجواد  إلى أنه لا يصور أي أعمال له خلال الفترة الحالية ويركز على التعافي من إصابته.


وقد تفاعل عدد من جمهوره ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور هذه التصريحات، متمنين له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الساحة الفنية.


يُعد الفنان محمد عبد الجواد من الأسماء الراسخة في عالم الفن المصري، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال في الدراما والسينما والمسرح، تميز خلالها بالتنوع في اختياراته والقدرة على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة لافتة.


قدّم عبد الجواد أكثر من 200 عمل درامي متنوع، من بينها أدوار بارزة في مسلسلات إمام الدعاة، حيث لعب دور ابن الإمام الشعراوي، وضمير أبلة حكمت بجانب الفنانة فاتن حمامة، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال جماهيرية مثل نسر الصعيد، سلسال الدم، الاختيار 2، وأزمة نسب. كما شارك مؤخرًا في مسلسل ليل أم البنات الذي عُرض في عام 2023.

محمد عبد الجواد نقابة الممثلين الفنان محمد عبد الجواد

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