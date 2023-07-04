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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

صدى البلد

تبنى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بـ محافظة الفيوم؛ تنفيذاً لـ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبنى الطالبة علميا ومعيشياً لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

وتتكفل مؤسسة الجارحي بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها وكذلك مساعدتها في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج واستكمال دراساتها العليا لتصبح من كبار العلماء في مجال الطب.

الدكتورة أميرة نموذج يُحتذي به في الصبر والكفاح

خلال مسيرتها العلمية، استطاعت الدكتورة أميرة أن تقدم نموذجاً يُحتذي به في الصبر والكفاح والاجتهاد والتفوق العلمي، والتحقت منذ طفولتها بفصول محو الأمية ثم أكملت دراستها من خلال التعليم المنزلي حتي المرحلة الثانوية التي قامت خلالها بدور المعلم والتلميذ وذلك لظروف أسرتها المادية الصعبة حتى التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم بعد تفوقها بمجموع 94% بالثانوية العامة.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر ويضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

التحالف الوطني توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ابنة قرية النزلة الفيوم مؤسسة الجارحي

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