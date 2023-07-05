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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات عمل الباديكير فى المنزل

خطوات عمل الباديكير
خطوات عمل الباديكير فى البيت

يمكن القيام بعمل الباديكير في المنزل بسهولة، ولكن يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية للحصول على نتيجة جيدة.

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خطوات عمل الباديكير في المنزل

تقدم خبيرة التجميل حنان الديب من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، خطوات عمل الباديكير في المنزل:

تحضير الأدوات: يجب تحضير جميع الأدوات التي ستحتاجها، مثل ملقط الأظافر، مبرد الجلد، الملف الأظافر، الزيت للأظافر، وغيرها.

تنظيف القدمين: يجب تنظيف القدمين جيدًا باستخدام الماء الدافئ والصابون، ثم تجفيفهما جيدًا بالمنشفة.

قص الأظافر: يجب قص الأظافر بشكل مستقيم وبطريقة تجنب قصها بشكل مفرط، ويجب أن يكون طول الأظافر متساويًا.

تنعيم الأظافر: يجب استخدام الملف الأظافر لتنعيم حواف الأظافر وشكلها.

تقشير القدمين: يجب استخدام مقشر القدمين لإزالة الجلد الميت والخشن.

ترطيب القدمين: يجب ترطيب القدمين باستخدام كريم مرطب للحفاظ على نعومة الجلد.

تطبيق طلاء الأظافر: بعد تنظيف الأظافر وتجفيفها بشكل جيد، يمكن تطبيق طلاء الأظافر باللون المفضل لديك.

التجفيف: يجب الانتظار حتى يجف الطلاء بشكل كامل قبل القيام بأي نشاط آخر.

وبعد انتهاء عملية الباديكير، يجب تنظيف جميع الأدوات المستخدمة وتخزينها في مكان آمن ونظيف للاستخدام المستقبلي.

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