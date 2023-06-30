خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

تحرص جميع السيدات والفتيات خلال عيد الأضحى علي وضع مستحضرات التجميل التي تتوافق مع أجواء هذا اليوم المميز، ومن اهم أدوات الجمال في هذا اليوم هو طلاء الاظافر .

ولهذا نستعرض في هذا التقرير أحدث أفكار طلاء الأظافر في عيد الاضحي 2023 وأحدث الالوان .. حسب خبير المكياج احمد زهدي

واكد احمد زهدي خبير المكياج في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان طلاء الأظافر هو المكمل الرئيسي لجمالك ، ويعطي مظهرًا أنيقًا ومبهجًا وهناك الكثير من الاتجاهات التي تناسب العيد والصيف من درجات لونية هادئة وأخرى صارخة مروراً بالنقوش والحلي التي تزين الأظافر.. ومن هذه الموضة :-

احدث موضة للأظافر

الباستيل الوردي

يمكنك اعتماد طلاء الأظافر فى العيد بدرجتين من درجات الباستيل الناعمة مثل الوردي الفاتح ويعتبر هذا اللون مميزًا للأظافر الناعمة والجميلة، ويمكنك مزجه مع لون الأبيض لتحديد بعض التفاصيل على الأظافر ،كما يمكنك اعتماد درجات الليلاك التي تعتبر من أكثر الألوان المناسبة والمميزة،

اللون الأخضر

يعتبر اللون الأخضر من الألوان السائدة خلال هذا العام2023، ومن الالوان التي تمتاز بالرقي وإطلالة اظافر ذات ذوق ساحر وجذاب أيضاً، بجانب ألوان أخرى مثل الأزرق والوردى الزاهى .



أحمر أرجواني داكن

اللون الأحمر الأرجوانى الداكن شديد اللمعان، من ألوان طلاء الأظافر السائدة خلال عام 2023، والذى يعتبر من الألوان المميزة التى تساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة وتجعلها أكثر ثقة بنفسها أمام الجميع.

اللون الأزرق

يعتبر اللون الأزرق من ألوان الأظافر السائدة خلال عام 2023، والتى تساعد على تفتيح البشرة، وحصول المرأة على إطلالة مميزة خلال اليوم، وتجعل الأظافر تبدو أكثر جمالاً.

الأبيض اللامع "الأومبريه"

يعد من أحدث صيحات طلاء الأظافر هذا العام تتمثل في الأومبريه الذي يبدأ بدرجات النيود من أسفل الأظافر صعوداً إلى الأبيض الصريح مع لمسة من الجل الفاتح الغني بالحبيبات الذهبية اللامعة.

