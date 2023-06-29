مشروبات وعصائر تخلصك من مشاكل لحمة العيد

عيد الأضحي يعني تناول اللحوم بالنسبة للغالبية العظمي من الناس، ويفرط البعض في تناول اللحمة الضاني والفتة ، والرقاق باللحمة ، وحلويات اللحوم والممبار والكوارع ، مما يجعل الكثييرين يخرجون من العيد بوزن زائد ، وبعض المشاكل الصحية .. لذلك نقدم بعض العصائر والمشروبات التي تساعد علي الهضم لإنقاذ ما يمكن انفاذه وتخفيف زيادة الوزن المحتملة وفقا لموقع webmd



عصائر ومشروبات تساعد علي الهضم:

عصير الجزر والبطاطا

عصير الجزر غني بالألياف القابلة للذوبان والتي تعزز عمل الجهاز الهضمي، بينما تحتوي البطاطا الحلوة على النشا والمغانيسيوم والألياف التي تعتبر علاجاً لقرحة المعدة ، وهذا العصير يساعد بشكل كبير في عملية هضم لحمة العيد ، وعدم تسببها في مشكلات صحية او زيادة الوزن

الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بفوائده المذهلة في تهدئة اضطراب المعدة، ويعتبر من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها بعد تناول اي وجبة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي.



عصير البروكلي

البروكلي من العناصر الغذائية التي تساعد على الهضم، وذلك لاحتوائه على ألياف غذائية، وبوتاسيوم وعدد من الفيتامينات، بينما تحتوي البابايا على أنزيم يعمل على تفتيت البروتين من منتجات اللحوم مما يحسن الصحة العامة للأمعاء.

شاي النعناع

النعناع قد تم استخدمه منذ آلاف السنين لمذاقه اللطيف وفوائده الصحية. حيث يحتوي على مواد قد تساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بسهولة عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء ، كما أنه يجعل الجسم أكثر استرخاءً ولذلك يعد النعناع ضمن أفضل مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.يساعد تناول كوب من النعناع البارد على تهدئة الأعصاب وتحسين عمل الجهاز الهضمى بشكل فعال، لذلك ينصح بتناول كوب من النعناع بعد تناول اللحوم الدسمة خلال فترة عيد الأضحى لأنه مفيد للجهاز الهضمي

عصير الليمون و البرتقال

عصير الليمون والبرتقال مفيد لإتمام عملية الهضم بشكل جيد، لأنه يحتوى على أنزيمات تساعد على تفتيت الأطعمة الدسمة، وكذا حماية الجسم من السموم، لهذا يستحسن تناول كوب من عصير الليمون قبل أكل الطعام بوقت قليل مع امكانية اضافة نعناع فرش وعصير البرتقال ممكن تناوله مع الطعام .

الماء

أفضل مشروب للهضم، هو الماء، لأن شرب كمية كافية من الماء، تساعد على تكسير الطعام وتحريكه عبر الجهاز الهضمي بكفاءة ، ويوصف الماء بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي، ما يعني أنك بحاجة للكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا، ويحافظ الماء أيضا على مرونة الأنسجة فى الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.

عصير العنب الأحمر

الألياف القابلة للذوبان والموجودة في العنب الأحمر تضمن انسيابية عملية الهضم وبالتالي تجنب اضطرابات الأمعاء والإمساك .