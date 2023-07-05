عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

الأقلام الرصاص على
الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

منذ نعومة أظافره يحرص الأمريكي رون بارثولمي من مدينة كولفاكس بولاية آيوا الأمريكية على جمع أعداد كبيرة من الأقلام الرصاص.

يقول  رون بارثولمي إن امتلاكه حاليا أكثر من 70 ألف قلم رصاص يجعله في طريقه الصحيح  لتحقيقه رقم قياسي عالمي جديد.

وأوضح الأمريكي أن الرقم الذي معه من الأقلام الرصاص  أكثر بكثير من الرقم الحالي المسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية والبالغ 24 ألف قلم لـ باسم إميليو أريناس من أوروجواي، منذ عام 2020.

“موجودة في مسقط رأسي”، بهذه الجملة علق  رون بارثولمي  لشبكة “كي سي سي ي- تي في” بشأن مكان تواجد الأقلام الرصاص، لافتا: "أعتقد أنها مجرد طريقة رائعة للحفاظ على التاريخ".

وقد توجه اثنان من جمعية جامعي الأقلام الأميركية إلى جمعية كولفاكس التاريخية لإحصاء أقلام بارثولمي الذي ينتظر الآن لمعرفة ما إذا كانت موسوعة "جينيس" قد وافقت على نتيجة إحصاء أقلامه، حيث تستغرق عملية المراجعة ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

لماذا لا ترغب ناسا في استخدام أقلام الرصاص بالفضاء؟ اعرف القصة الحقيقية

«جينيس للأرقام القياسية» تسجل أكبر حملة للتوعية بالسرطان باسم مصر

 

مدينة كولفاكس ولاية آيوا كولفاكس الأقلام الرصاص جينيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والمتأخرات

نالوا حُسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة 3 حجاج من كفر الشيخ بالسعودية| شاهد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. ومؤتمر صحفي لإعلانها اليوم

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

تراجع تاريخي في أسعار الأرز لأول مرة منذ شهور|والكيلو بـ15 جنيها قريبًا

ترشيحاتنا

عبد الكريم يجتمع مع ممثلي منظمة اليونيدو لدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة

اشتروا الذهب بسرعة.. تراجع كبير في أسعار المعدن النفيس عالمياً

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في منشأة للطاقة

ضربة قاصمة جديد للدولار الأمريكي.. ماذا حدث قبل عدة ساعات؟

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

مركز الزلازل بسوريا: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الساعات الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ