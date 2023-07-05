الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

منذ نعومة أظافره يحرص الأمريكي رون بارثولمي من مدينة كولفاكس بولاية آيوا الأمريكية على جمع أعداد كبيرة من الأقلام الرصاص.

يقول رون بارثولمي إن امتلاكه حاليا أكثر من 70 ألف قلم رصاص يجعله في طريقه الصحيح لتحقيقه رقم قياسي عالمي جديد.

وأوضح الأمريكي أن الرقم الذي معه من الأقلام الرصاص أكثر بكثير من الرقم الحالي المسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية والبالغ 24 ألف قلم لـ باسم إميليو أريناس من أوروجواي، منذ عام 2020.

“موجودة في مسقط رأسي”، بهذه الجملة علق رون بارثولمي لشبكة “كي سي سي ي- تي في” بشأن مكان تواجد الأقلام الرصاص، لافتا: "أعتقد أنها مجرد طريقة رائعة للحفاظ على التاريخ".

وقد توجه اثنان من جمعية جامعي الأقلام الأميركية إلى جمعية كولفاكس التاريخية لإحصاء أقلام بارثولمي الذي ينتظر الآن لمعرفة ما إذا كانت موسوعة "جينيس" قد وافقت على نتيجة إحصاء أقلامه، حيث تستغرق عملية المراجعة ما يصل إلى ثلاثة أشهر.