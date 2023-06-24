«جينيس للأرقام القياسية» تسجل أكبر حملة للتوعية بالسرطان باسم مصر

شهدت محافظة بورسعيد، احتفالية كبرى لكسر الرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، الذى كان مسجلاً فى موسوعة «جينيس للأرقام القياسية» باسم دولة إسبانيا، لكنه انتقل إلى مصر ليسجل باسم «المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية»، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في 9 محافظات كمرحلة أولى للكشف المبكر والعلاج من أربعة أورام سرطانية.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور كل من: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود. أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ود. محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وقال الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن حضور ممثلي جينيس العالمية لمصر والمشاركة فى هذا الحدث الكبير، يعكس الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الصحة، لدعم صحة المرأة، بداية من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وصولا للمبادرة الجديدة للكشف عن الأورام السرطانية، والتى من بينها سرطان عنق الرحم.

وكشف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن إطلاق حملة «اسبقى بخطوة» لحماية السيدات والوقاية من الأورام النسائية، التى تستهدف الكشف عن ألف سيدة من محافظة بورسعيد، فى العيادات المتنقلة التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر على سيدات بورسعيد من سرطان عنق الرحم، تم بمقر وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد.

وأشار العزب إلى أن الاحتفالية الكبرى التي تنظم بالتعاون مع شركة "فايزر" مصر، هي انعكاس للتعاون والشراكة الناجحة بين كافة الأطراف، سواء كانت حكومية ممثلة في وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، او مجتمع مدني ممثل في الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أو القطاع الخاص ممثل في شركة فايز العالمية، بهدف الوصل في النهاية لنتائج تعزز من صحة المرأة المصرية، وتقضي تمامًا على الأورام السرطانية.

وأكد أن اختيار محافظة بورسعيد لاحتضان هذا الحدث العالمي، يأتي تقديرا لمكانة تلك المحافظة الساحلية، التي شهدت بداية تطبيق وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة الى نجاح كافة المبادرات الصحية التي شهدتها المحافظة على مدار السنوات الماضية.. موجها الشكر لمحافظة بورسعيد لاحتضان هذا الحدث العالمي.

ودعا «العزب» السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن الأورام النسائية خاصة "الثدي وعنق الرحم"، يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرات الصحية بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

من جهته، قال الوليد عثمان، المحكم الرسمي، لدى "جينيس للارقام القياسية" إن كسر الرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية، والذي كان مسجلاً باسم دولة إسبانيا، حيث سيتم انتقاله لمصر ليسجل باسم "المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية".. موجها الشكر للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم على المجهود الكبير للتوعية بالسرطان وكسر الرقم العالمي في مدة قياسية وجيزة، والتي أصرت أن يسجل الإنجاز لدى جينيس للأرقام القياسية باسم مصر وليس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

ووجه الدكتور ٱحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية، وشركة فايزر

وأعرب عن سعادته بهذا الحدث العالمي الذي يتزامن مع فرحة المواطنين بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.. ملقيا الضوء على المبادرات الرئاسية الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحي التي أثبتت تفوقها في وقت قياسي وسيتم تعميم التجربة على كل محافظات مصر.

وقال اللواء عادل الغضبان إن احتضان بورسعيد لهذا الحدث العالمي يأتي تتويجا لنجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في نجاح منظومة الصحة والتي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة ثم توالت الإنجازات بالمبادرات الرئاسية الصحية ومنها نجاح مصر في كسر الرقم القياسي للتوعية بمرض السرطان والذي وصفه بالإعجاز الطبي الجديد لمصر.

والقي الضوء على مجهودات محافظة بورسعيد التي شهدت العديد من الأحداث التاريخية منها قناة السويس ومنظومة التأمين الصحي الشامل، موجها الشكر للدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم التي ساهمت بقوة في كسر مصر للرقم القياسي للتوعية بالسرطان.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم على مجهودها الكبير في التوعية بمرض السرطان وصحة المرأة، مشيرا إلى أن حصول مصر على علامة جينيس ليس هدف الدولة وإنما الهدف هو القضاء على الأمراض السرطانية، وتم خلال المبادرة الرئاسية للكشف عن المبادرة السرطانية الكشف على 100 ألف مواطن وتم اتخاذ إجراءات إيجابية لأكثر من 15 ألف مواطن كانت نتيجة كشفهم إيجابية، ملقيا الضوء على إنجازات وزارة الصحة ومنها 14 مبادرة رئاسية صحية كان لها المردود الإيجابي على صحة المواطن المصري

وفي ختام كلمته هنأ الوزير الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لرؤيتها الكبيرة ومجهودها في حصول مصر على هذا الإنجاز الكبير، كما وجه الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا وجه الشكر للواء عادل الغضبان على احتضان محافظة بور سعيد هذا الحدث العالمي، وأيضا لدور المحافظة الكبير في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونصح الدكتور هشام الغزالي رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة السيدات بضرورة الكشف المبكر على الأمراض السرطانية حفاظا على صحتهن.. مشيدا بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض السرطانية التي أتت ثمارها في وقت وجيز.

واشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن مبادرة حول مصر في 100 يوم، تجوب جميع محافظات مصر للكشف على السيدات بالمجان وخاصة الكشف عن أمراض الثدي، وكشف عن أن نسب الإصابة عن أمراض الثدي لدى السيدات في مصر تصل ل 45 في المئة، مشيدا بجهود وزارة الصحة والمبادرات الرئاسية الصحية للقضاء على السرطان.. كما تم تأهيل كل المعامل البيولوجية التي وصل عددها 79 معملا بعد أن كانت 14 فقط.

جدير بالذكر أنه أقيم على هامش الاحتفالية معرضا لفناني وفنانات بورسعيد للمشغولات اليدوية احتفاء بهذا الحدث الكبير.. وتم خلال الاحتفالية استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش بمقر الحملة تحمل شعار التوعية بالسرطان، وعقب انتهاء الاحتفالية تم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، التى تعمل فى مجال الوقاية وعلاج مرضى السرطان.