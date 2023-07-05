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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتطلع لملامسة اللقب أمام الإسماعيلي في الدوري.. الليلة

الاهلي
الاهلي

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقررة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف، ضمن مؤجلات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

ويتربع الأهلي على قمة صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بعد تعادله مع فيوتشر في المباراة الماضية والمؤجلة من الجولة 24 ببطولة الدوري.

ويتطلع الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري مجددا، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في اللقاء الأخير.

ويستهدف الأهلي الفوز  اليوم للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري بعد غياب عامين، حيث حصد  الزمالك اللقب خلال آخر موسمين.

 في المقابل يتطلع الإسماعيلي لتحقيق الفوز على الأهلي لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر، أن يختتم الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، بمواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم 26 يوليو الجاري.

الأهلى الاسماعيلي الدوري الدوري الممتاز الزمالك

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