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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع ماسون ماونت

صدى البلد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإنجليزي ماسون ماونت، قادما من صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع ماسون ماونت

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ماونت مع تشيلسي نهاية الموسم المقبل أي في صيف 2024، لكنه فضل الرحيل عن البلوز وتمثيل مانشستر يونايتد.

ورحب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصفقة ماونت، حيث نشر فيديو تقديمي للاعب.

ويشار إلى أن عقد ماسون ماونت مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

كما عمت تقارير صحفية إنجليزية، أن تشيلسي تخلى عن ماونت لمانشستر يونايتد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

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