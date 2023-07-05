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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء المئات من سكان منغوليا وإعلان حالة التأهب القصوى بسبب الفيضانات

صدى البلد

أعلنت السلطات المنغولية عن إجلاء المئات الأشخاص في عاصمة منغوليا من منازلهم حيث غمرت الفيضانات شقق الطابق السفلي ، واستعداد المدينة في حالة تأهب قصوى.

تعرضت مساحات شاسعة من آسيا لظروف جوية قاسية يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ ، حيث قتل أكثر من عشرة بسبب الأمطار الغزيرة في الصين منذ يوم الاثنين.

في أولان باتور الجافة تقليديًا هذا الأسبوع ، غمرت الأمطار الغزيرة الأنهار ، وأغرقت الشقق في الطابق السفلي وحاصرت السيارات.

وقال سكان منطقة بايانزورخ الذين يعيشون بالقرب من نهر سيلبي لوكالة فرانس برس إنهم يعملون منذ الساعات الأولى لزيادة ارتفاع أحد السدود والحد من ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية مونتسامي أنه تم إغلاق عدد من الطرق في العاصمة كما تم قطع الكهرباء عن بعض المباني كإجراء احترازي .

ومن المقرر أن يستمر هطول الأمطار ليومين آخرين ، بحسب وكالة الأرصاد الجوية في البلاد.

وأعلنت الحكومة حالة التأهب القصوى في أولانباتار اليوم الأربعاء ، حيث أمر رئيس الوزراء لوفسانامسراي أويون إردين باتخاذ الإجراءات الضرورية ردًا على ذلك.

وطقس منغوليا بارد وجاف تقليديًا ، ويتراوح هطول الأمطار السنوي من 50 إلى 400 ملم مما يجعل البنية التحتية للعاصمة ، بما في ذلك نظام الصرف الصحي ، غير مجهزة للتعامل مع الأمطار الغزيرة المستمرة.

ارتفاع منسوب المياه الأمطار الغزيرة الصرف الصحى الفيضانات بنية التحتية رئيس الوزراء

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