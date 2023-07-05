وزير الرياضة يهنئ أحد ذوي الهمم لحصوله على الذهبية الأولى للبوتشا ببطولة أفريقيا

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى اللاعب سمير عبد المعز، أحد أبطال ذوي الهمم، لحصوله على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب مصر للبوتشا بالبطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بمجهودات اللاعب سمير عبد المعز، والذي يُعد أحد العاملين بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، قائلًا : "إن هذا الفوز يعكس التزام اللاعب وإصراره على تحقيق النجاح في رياضة البوتشا، كل الأمنيات بالنجاح والتميز في قادم المنافسات له ولكل زملائه، وتعزيز مكانة مصر دولياً"



من جانبه، وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات وكافة المنتخبات، وذلك نتيجة دعم الدولة المصرية.