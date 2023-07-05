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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب توفيق يرد على شائعة إحيائه حفلا بعد تشييع جثمان علاء عبدالخالق

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

شارك الفنان ايهاب توفيق في فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"،عن نفي إحيائه لحفل غنائي يوم وفاة صديقه المطرب علاء عبد الخالق.

وقال ايهاب توفيق في الفيديو:"بعمل الفيديو علشان أنفي الخبر اللي نزل أمس، من بعد وفاة أخويا وصديقي علاء عبد الخالق، إنه بعد ماقمنا بمراسم الدفن، إني توجهت لعمل حفلة في الساحل الشمالي بنفس الليلة، الكلام ده مش مظبوط أبدا والصور اللي بعض المواقع الكاذبة اللي نزلتها، من حفلة يوم 30 /6  وأرجو منهم إنهم يشيلوا الخبر ده تماما، وإلا هقوم ضدهم بكل الإجراءات القانونية اللي تردلي حقي، الخبر الكاذب اللي شاركوا في انتشاره عني.

https://www.instagram.com/reel/CuUdCeSAPMV/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وكتب ايهاب توفيق:"فيديو لتوضيح أكاذيب بعض المواقع الصحفية بخصوص إحياء حفل في يوم وفاة أخي وصديقي علاء عبد الخالق رحمة الله عليه"ونشر ميعاد الحفله.

احياء حفل الساحل الشمالي الفنان أيهاب توفيق المواقع الصحفية مراسم الدفن علاء عبد الخالق اكاذيب الإجراءت

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