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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دويّ «انفجار» بمحكمة في كييف.. وأوكرانيا تدعو لمواجهة أخطار محطة زابوريجيا|فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرًا عن آخر التطورات التي تحدث داخل أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف.

 

وأعلن في الشرق الأوكراني عن إصابة عشرات الأشخاص ومقتل شخص منذ الليلة البارحة خلال قصف أوكراني طال منطقة ماكيفكا، وعشية اليوم الأربعاء سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف.

 

وقُتل شخص على الأقل وأصيب 41 آخرين في قصف أوكراني ليل الثلاثاء إلى الأربعاء استهدف مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا.

 

ودعت أوكرانيا الأربعاء المجتمع الدولي إلى اتّخاذ "إجراءات فورية" في مواجهة الأخطار المحدقة بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية والتي تتبادل كييف وموسكو الاتّهامات بالتحضير لعمل "استفزازي" فيها.

أوكرانيا فضائية يورو نيوز كييف العاصمة كييف موسكو

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