النفط يغلق مرتفعاً قبيل صدور مؤشرات على الطلب خلال عطلة عيد الاستقلال ‏الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي نحو 3% لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الاثنين، في الوقت الذي ينتظر المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين عن مستوى إغلاق يوم الاثنين، أي ما يعادل 2.9%، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل أمس الأول، الثلاثاء.
غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ نشاط المصانع العالمي بسبب تراجع الطلب في الصين وأوروبا.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى “بي. في. إم” عن أثر خفض الإنتاج على الأسعار: "الغرض من هذه التدابير رفع أسعار النفط، لكن حالة القلق في الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي تؤدي إلى تثبيطها".
ويتركز انتباه السوق أيضا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان المركزيان في أمريكا وأوروبا زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الجامح.
وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس، فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميا و20 ألف برميل يوميا على الترتيب.