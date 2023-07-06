النفط يغلق مرتفعاً قبيل صدور مؤشرات على الطلب خلال عطلة عيد الاستقلال ‏الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي نحو 3% لتقلص الفجوة ‏السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية ‏وروسيا يوم الاثنين، في الوقت الذي ينتظر المشاركون بالسوق بيانات الطلب ‏الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.‏

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين عن مستوى إغلاق يوم ‏الاثنين، أي ما يعادل 2.9%، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت ‏العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل ‏بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل أمس الأول، الثلاثاء.‏



غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح ‏أعمال تباطؤ نشاط المصانع العالمي بسبب تراجع الطلب في الصين وأوروبا.‏

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى “بي. في. إم” عن أثر خفض الإنتاج على الأسعار: ‏‏"الغرض من هذه التدابير رفع أسعار النفط، لكن حالة القلق في الاقتصاد الكلي في ‏الوقت الحالي تؤدي إلى تثبيطها".‏

ويتركز انتباه السوق أيضا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان ‏المركزيان في أمريكا وأوروبا زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع ‏التضخم الجامح.‏

وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج ‏الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس، فيما تطوعت روسيا ‏والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل ‏يوميا و20 ألف برميل يوميا على الترتيب.