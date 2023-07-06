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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات وإعادة بيعها داخل عبوات جديدة بالقاهرة

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخصين لتجميعهما زيوت السيارات وإعادة بيعها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكان رجال مباحث قسم شرطة الأميرية قد تمكنوا من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر" ، وكذا ضبط مبلغ مالى.

وبمواجهتهما قررا بأنهما يقوما بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للإستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القاهرة زيوت السيارات مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة محطات الوقود

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