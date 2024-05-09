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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثورة الفلاحين .. عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة المحلة

صدى البلد

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، الأربعاء، العرض المسرحي "ثورة الفلاحين"، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض المسرحي حول قرية تشتهر بسكانها الطيبين وتمتاز بالأمن والاستقرار، حتى قدوم العمدة الجديد "فرنان"، والذي يستبيح أعراض نساء القرية، ويمارس كل أشكال الرذيلة والبطش بسكانها، حتى يقرروا الانتقام منه في نهاية الأمر.

"ثورة الفلاحين" مأخوذ عن النص المسرحي "فونتي أبيخونا" للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، دراماتورج حسام العجوز، ديكور محمد غانم، استعراضات خالد قنيده، أشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى حسام الشريف، غناء بسنت شميس، ومن إخراج عبد الرحمن سالم، ومن بطولة عدد من أبطال فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، ومن بينهم: فوزي عبد السلام، ندى عمرو، هاني يسري، سارة أحمد، محمود زكريا.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، والناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي.

"ثورة الفلاحين" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية.

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