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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطالبات يكتسحن المراكز الأولى بنتائج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود

الكلية تكنولوجية
الكلية تكنولوجية بجامعة سمنود

أعلنت جامعة سمنود التكنولوجية اليوم الخميس الموافق ٦يوليو،  نتائج طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وقد قام الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة بالاتصال التليفوني لتهنئة الطلاب الذين حصلوا علي المركز الأول في كافة البرامج، وهن، الطالبة أمنيه فهمي إبراهيم بقسم تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، والطالبة رقية عبدالفتاح مسعود بقسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة، والطالبة أمنية علاء العدوي بقسم التصنيع الغذائي.

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وصرح رئيس الجامعة بأن نسبة النجاح جاءت مرضية واختلف من برنامج لآخر وفق طبيعة الدراسة بكل برنامج ، مقدما سيادته الشكر لجميع منسوبى الجامعة من إدارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين متمنيا التوفيق لطلاب الجامعة، مؤكدًا علي ضرورة بذل المزيد لتحقيق التميز والنجاح، لتخريج خريج قادر علي مواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاته وإنتاج بحوث ودراسات علمية تطبيقية ذات صلة بالتحديات المستقبلية وتحقيق ضمان الجودة والإعتماد الأكاديمي وفق المعايير المعتمدة عالمياً في إطار من القيم الأخلاقية.

ومن جانبه، صرح الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بأن إعلان النتيجة هو حصاد لعام دراسي كامل قام فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والخدمات المعاونة ببذل وافر الجهد لتهيئة الظروف الملائمة لتقديم تعليم تكنولوجي مميز وتأهيل الطلاب لمستوي عال من المعارف والقدرات والإبداع والقدرة على المنافسة وصولاً لأن يصبح خريجي الكلية مقصداً وقيمة مضافة لسوق العمل.

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جدير بالذكر أن جامعة سمنود، هي إحدي ٦ جامعات جديدة أنشأت هذا العام وأن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ هو أول دراسي بها، وتضم الجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وبها ثلاثة برامج تعليمية، برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بإجمالي عدد 400 طالب في كل البرامج.

التصنيع الغذائي التحديات المستقبلية التكنولوجية الاتصال التليفوني أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ادي الصناعة والطاقة المستقبلية المركز الأول

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