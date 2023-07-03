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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الثالث على التوالي.. إدراج جامعة طنطا ضمن الأفضل عالميا طبقا لتصنيف QS

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2024 وذلك للعام الثالث على التوالى، حيث جاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، كما جاءت في المرتبة الخامسة محليًا مع ثلاث جامعات  وذلك ضمن 15 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.

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أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن  إدراج الجامعة في تصنيف QS  يأتى تتويجا  لجهود  الجامعة للإرتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي مشيراً إلى أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية، تستهدف تطوير وتحسين موقع الجامعة فى التصنيفات العالمية، من خلال  تلبية احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي لتحقيق التميز والابتكار، و دعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات.


وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف البريطاني يعتمد 6 مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي : السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، السمعة التوظيفية بنسبة 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنسبة 20%، استشهادات الكليات بنسبة 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية بنسبة 5% ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%.

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جدير بالذكر أن التصنيف يشمل أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دول وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

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