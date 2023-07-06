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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام ماكرون بالسلطوية والاستبداد بعد تهديده بحجب وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردود أفعال عنيفة واتهامات بالسلطوية والاستبداد بعد أن هدد بقطع شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة لوقف انتشار العنف خلال فترات الاضطرابات.

ورد مسؤولو الإليزيه ووزراء الحكومة أمس الأربعاء بالإصرار على أن ماكرون لا يهدد بـ "تعتيم عام" وإنما بتعليق "عرضي ومؤقت" للبرامج.

وجاءت تعليقات ماكرون في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وتيك توك في تنظيم أعمال الشغب والعنف والتشجيع عليها بعد مقتل مراهق بالرصاص علي يد الشرطة في إحدى ضواحي باريس الأسبوع الماضي.

وقال ماكرون في اجتماع لـ أكثر من 250 رئيس بلدية  تضررت بلدياتهم من أعمال العنف  يوم الثلاثاء: “قبل كل شيء، لا ينبغي أن نفعل هذا في خضم هذه اللحظة وأنا سعيد لأننا لم نضطر إلى ذلك."

وقال منتقدون إن التفكير في مثل هذه الإجراءات سيضع فرنسا إلى جانب دول استبدادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، بحسب توصيف صحيفة الجارديان البريطانية.

وغرد أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي: "لا يمكن لبلد حقوق الإنسان والمواطنين أن يتماشى مع تلك الديمقراطيات العظيمة للصين وروسيا وإيران".

أصر مصدر من الإليزيه على أن ماكرون "لم يقل في أي لحظة أنه يتصور قطع الشبكة بمعنى انقطاع التيار الكهربائي العام". وقال المصدر إن الرئيس أوضح أنه يريد مناقشة "هادئة ومدروسة" حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الاضطرابات الأخيرة.

"يعتقد الرئيس أننا يجب أن نفكر في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والأساس الذي يمكن أن يكون للحظر النهائي أو الإجراءات الإدارية."

وفي حديثه بعد اجتماع وزاري أمس الأربعاء ، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الأحزاب للنظر في تعديل قانون بشأن الأمن السيبراني يخضع حاليًا للبرلمان.

قال فيران إن الحكومة قدمت "طلبًا حازمًا" لمنصات التواصل الاجتماعي لإزالة المواد التي تشجع على العنف في أسرع وقت ممكن وإزالة هوية من يحتمل أن يخالفوا القانون.

ماكرون فرنسا الاستبداد الإليزية الرئيس الفرنسي وسائل التواصل الإجتماعي

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