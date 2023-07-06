جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

تعد الشعيرية المبهرة من الأكلات السريعة التى لا تستغرق وقتا كبيرا فى التحضير ولا تهرق ربة الأسرة وفى نفس تمتلك مذاقا مميزا يحبه الجميع.

نعرض لكم طريقة عمل الشعيرية المبهرة وذلك من خلال خطوات الشيف غادة التلي

مقادير الشعيرية المبهرة

4 كوب شعيرية

بصل

2 ملعقة كبيرة سمنة

فص مستكة

2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

2 ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

مكعب مرق

للتقديم

مكسرات “حسب الرغبة”

شعيرية بدون مكسرات



طريقة عمل الشعرية المبهرة

* ضعي حلة بها سمنة على النار وسيحي المستكة وشوحى الشعيرية جيدا حتى تحمر وضعي البهارات والقرفة وجوزة الطيب وحبهان مطحون وملح وفلفل أسود .

* في حلة أخرى بها سمنة شوحي البصل المفروم حتى يحمر ويضاف على الشعيرية وقلبيهم وضعي الماء ويغطى حتى النضج وتكون النار هادئة ويمكن إضافة رشة مكسرات "حسب الرغبة".