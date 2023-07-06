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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشريف: الإسكندرية أهملت 25 عاما.. وتطوير ميدان محطة مصر غير مسبوق

اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن من أشهر المناطق التجارية في المحافظة شارع خالد بن الوليد ومنطقة المنشية.

وتابع الشريف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «أنشأنا سوقا يضم 683 محلا وباكية لضم جميع البائعين المتجولين في ميدان محطة مصر بتكلفة تصل إلى 121 مليون جنيه»، مشيرا إلى أن التطوير الذي شهده ميدان محطة مصر لم يحدث منذ ما يقرب من 90 عاما.

 

محطة مصر


وأضاف محافظ الإسكندرية «ميدان محطة مصر تراثي، وسعيد بالإنجاز الذي حدث بعد تطويره»، لافتا إلى أن الإسكندرية عانت من الإهمال على مدار 25 عاما، وهو ما أسفر عن تواجد بعض المناطق العشوائية، لكن الوضع تغير الآن، فالدولة مهتمة بالمحافظة وحريصة على تطويرها.
 

محافظ الاسكندرية الاسكندرية محمد الشريف خالد بن الوليد صدى البلد الإعلامي حمدي رزق

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