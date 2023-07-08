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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في أبها السعودية.. 13 يوليو

ماجد المهندس
ماجد المهندس

يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ساهر ليلة الخميس 13 يوليو الجاري، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. 

حفل ماجد المهندس، في أبها يأتي ضمن سلسلة حفلات موسم صيف عسير بالمملكة العربية السعودية، وقد تم طرح تذاكر الحفل للجمهور. 

ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب 

من جهة أخرى، تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغاني، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب). 

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس 

واغاني الالبوم هي : “تمنيتك" من كلمات الامير سعود بن محمد العبدالله الفيصل والحان سهم صاحب "حصة الاسد" من الالحان (6  اغاني) في الالبوم ، فهو ايضا ملحن اغاني "الله لا يقطعها عاده" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت اطيب" التي كتبها الامير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

 أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الالبوم فهي من الحان احمد الهرمي ، واثنتان منها كلمات احمد علوي هما "قوس الربابه" و"الشتا يسأل"، والاغنية الاخيرة "البارحه عندي" كلمات الشاعرة ضي.  وتولى توزيع الالبوم موسيقا: سيروس ، بشار سلطان مدحت خميس وخالد عز.

 

أغاني ماجد المهندس 

حصد الفنان ماجد المهندس، مليون و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم عود البخور، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في منتصف شهر أكتوبر الماضي. 

أغنية عود البخور للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار .

 

أحدث أغاني ماجد المهندس

وحصد الفنان ماجد المهندس، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لندن"، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 15 أغسطس الجاري. 

وأغنية لندن لـ ماجد المهندس، من كلمات: برقان، ألحان وإشراف: فهد الناصر، توزيع: سيروس، وتريات: تامر فايظي، ايقاع: ابراهيم حسن، جيتار: روكيت، كورال الامارات، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، هندسة صوت: حسين بركات - علي الدشتي - عبدالله العماني - عمرو صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، فوتغراف: فؤاد مفلح، ستايلست: محمد عيد، كوافير: وليد بيدق، صالون خليل.

 

كلمات أغنية لندن لـ ماجد المهندس

زانت حياتي يوم شفتك ِفلَندن
تحت الغيوم اللي تلاعب خيالك
دنياي صارت لك وحبك توطن
في قلب عاشق كل همه منالك

تحت المطر بالصيف حبك تمكن
والعين بس قامت تداعب جمالك
باسمك خفوقي قام يقصد يلحن 
هذا الهوى اللي ما يبــدل بدالك

لندن وانا وياك صارت تجنن
ذكرى أماكننا ولهفة وصـــالك 
غنى الضباب بحب ولجلك تفنن 
شبت به أنوار الوله يوم جا لك 

 

أغاني ماجد المهندس

طرح الفنان ماجد المهندس، أحدث أغانيه التي تحمل اسم نومة الظالم، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها. 

أغنية نومة الظالم لـ ماجد المهندس، من كلمات منصور الشادي، وألحان بندر سعد.

استقبل الفنان ماجد المهندس، مؤخرا، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أوكسجين، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية أوكسجين لـ ماجد المهندس ، من كلمات الصامل، وألحان وتنفيذ أحمد الهرمي. 

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد الذي تحمل اسم يا كريم بالجفا، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يا كريم بالجفا لـ ماجد المهندس، من كلمات: سعيد بن مانع، الحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: زيد عادل، وتريات: تامر فيضي، جيتارات :روكت، عود : صادق جعفر، ناي : وسام خصاف، قانون: حسن فالح، ايقاعات :سمير قطان، م صوت :ماجد صالح، م صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، والكليب من إخراج سعيد الماروق. 

 

ألبومات ماجد المهندس  

نجاح كبير حصدته أغاني "ميني ألبوم مشتاقلك" لبرنس الغناء ماجد المهندس الذي صدر من إنتاج وتوزيع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، ويتضمن العمل أربعة اغاني هي: "مشتاقلك" كلمات المستشار تركي آل الشيخ والحان نواف عبد الله . "منبعد ومنقسى" كلمات منير بو عساف والحان بلال الزين. "لو سأل" كلمات الأمير سعود بن عبد الله والحان محمد بو دله. "يا هلا ويا مرحبا" كلمات رامي العبودي الحان ميثم علاء الدين.

وحقق الفنان ماجد المهندس، إجمالي مشاهدات عبر يوتيوب وصلت إلى 18 مليون مشاهدة خلال 8 أيام، وتصدرت أغنية مشتاقلك ترتيب الأكثر استماعًا بـ 10 ملايين و100 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية لو سأل برصيد 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، ثم أغنية منبعد ومنقسى برصيد 2 مليون و500 ألف مشاهدة، وأخيرًا أغنية يا هلا ويا مرحبا برصيد 2 مليون و400 ألف مشاهدة. 

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