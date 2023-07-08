صحف السعودية: المملكة تقود مفاوضات خليجية - بريطانية للتجارة الحرة.. وبوتين يزور تركيا الشهر المقبل... وإردوغان يأمل بتمديد اتفاق الحبوب.. والأمم المتحدة ترفض التراجع عن إدانتها لإسرائيل

تناولت صحف السعودية اليوم عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، كان من أهمها العلاقات مع إيران، والعلاقات التجارية مع بريطانيا، وتطورات أوكرانيا.

وقالت صحيفة عكاظ، رأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي الاجتماع الرابع للفريق التفاوضي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، بمقر الهيئة بالرياض.

ويهدف الاجتماع إلى الاستعداد لعقد الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة خلال الفترة من 17 - 28 يوليو 2023، حيث تنقسم الجولة التفاوضية لفترتين اجتماعات عن بعد وحضورية في مدينة لندن.

يذكر أن الفريق التفاوضي للسعودية يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف السعودية التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وأوردت الصحيفة، كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في بكين بتاريخ 10 مارس 2023.

وحول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية لـ«الجوازات».

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أن شهود عيان قالوا، إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن (الجمعة) ضربات جوية على مقر «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» القومي، في وسط مدينة أمدرمان، الذي تسيطر عليه قوات «الدعم السريع»، منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل الماضي، وسط أنباء متواترة عن تقدم قوة من الجيش على الأرض لتطويق المنطقة من عدة اتجاهات.

ووفقاً لمصادر محلية، تسود حالة من الهدوء الحذر مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم؛ إذ تراجعت حدة الاشتباكات بين طرفي القتال، الجيش وقوات «الدعم السريع»، بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي، عدا سماع دوي قذائف مدفعية في أماكن بعيدة في أمدرمان.

زأوردت صحيفة الشرق الأوسط، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الأفعى الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، فيما يدخل الصراع يومه الـ500، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «اليوم، نحن في جزيرة الأفعى التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان».

وفي الصحيفة، أدانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين الذين سقطوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير2022.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، الجمعة، إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي، علماً أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ الولايات المتحدة دمّرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماويّة، لتستكمل بذلك عمليّة بدأت عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقيّة العالميّة لحظر هذه الأسلحة الفتّاكة.

وقال بايدن في بيان: «منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماويّة. اليوم أنا فخور بأن أعلن أنّ الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية».

في منحى آخر ، ذكرت الصحيفة، ما قاله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت من إنه حث روسيا على تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن عن زيارة يقوم بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتركيا في أغسطس (آب).

وأدلى إردوغان بتصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما ناقشا مصير ترتيب توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في العام الماضي للسماح بالنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب في أوكرانيا.

ووصل زيلينسكي، إلى تركيا بعد زيارة بلغاريا وجمهورية التشيك في إطار جولة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تهدف لحث تلك الدول على اتخاذ خطوات ملموسة خلال قمة في الأسبوع المقبل لمنح أوكرانيا عضوية الحلف والتي قال إردوغان إن كييف تستحقها.

وقال إردوغان، إن العمل جار الآن على تمديد اتفاق الحبوب بعد انقضاء مدته في 17 يوليو ومده لفترات أطول.

وأضاف أن الاتفاق سيكون إحدى أهم القضايا على جدول أعمال مناقشاته مع بوتين في تركيا الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة، قول دبلوماسيان لـ«رويترز» في وقت متأخر أمس الجمعة، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي توصلوا إلى اتفاق لرفع هدف الحلف للإنفاق العسكري إلى اثنين في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي المحلي.

وذكر الدبلوماسيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هوياتهما، مؤكدين تقريرا سبق أن نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أن أعضاء الحلف اتفقوا على «التزام دائم باستثمار اثنين في المائة على الأقل» من ناتجهم المحلي الإجمالي في جيوشهم مستقبلا.

كان الاتفاق على هدف الإنفاق الجديد إحدى القضايا العالقة قبل قمة الحلف التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في فيلنيوس.

وقالت صحيفة الرياض، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

وحول موضوع الصحيفة الرئيسي، حدد الشورى السعودي الثلاثاء المقبل موعداً لحسم توصيات لجنة الخدمات بالمجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وعلمت "الرياض" أن اللجنة طالبت بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية، وكذلك دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها، كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.

وتضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.

وفي شأن محلي آخر، ذكرت الصحيفة، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموًا في الاستثمارات الزراعية وحقق تطورًا ملحوظًا انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى (100) مليار ريال في عام 2022م، مسجلًا أعلى مساهمة له في تاريخه.

وأكد عدد من العاملين والمستثمرين أن التحسن الكبير في منظومة القطاع الزراعي بالمملكة هو نتاج للدعم الكبير الذي يجده القطاع من الدولة وللتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة لعام 2030 .

وأخيرًا، قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش "متمسك" بأرائه بشأن إدانة اسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد دعا جوتيريش إلى التراجع عن إدانة اسرائيل بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقال حق، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك رداً على سؤال بشأن التراجع عن إدانة اسرائيل، إن جوتيريش "يدين بوضوح كل العنف الذي يؤثر على المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عمن هو الجاني".

وكان جوتيريش، الذي أغضبه تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم على مخيم جنين للاجئين، قد ذكر يوم الخميس إن العملية خلفت أكثر من 100 إصابة في صفوف المدنيين، وشردت الآلاف من السكان، وألحقت أضرارا بالمدارس والمستشفيات، وعطلت شبكات المياه والكهرباء، كما انتقد جوتيريش إسرائيل لمنعها الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية ومنعها العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المحتاجين.