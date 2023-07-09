90 ألف طالب من القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية ينهون امتحانات العام اليوم.. فيديو

رصد موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية لأداء آخر مادة من امتحانات نهاية العام، حيث يزيد عدد طلاب القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية عن 90 ألف طالب وطالبة.

ويختتم طلاب القسم الأدبي، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام في الشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي".

وشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وأكد جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.