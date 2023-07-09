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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء الحسم.. شوبير يكشف كواليس مفاجأة كولر للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مفاجأة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق اللأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعبي فريقه، قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها أمس الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 ببطولة الدوري الممتاز.

 

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، أمس الخميس، في مسابقة الدوري، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على الزمالك لحسم اللقب رسميا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كولر جمع كل لاعبي الأهلي عقب مباراة الاتحاد، وقال لهم تفتكروا هقولكم إيه؟ إجازة لمدة يومين، ولاعبي الأهلي كانو هيتجننوا من الفرحة".

 

وأضاف:" كولر اشترط على لاعبي الأهلي قبل المباراة تحقيق الفوز على الاتحاد للموافقة على منحهم إجازة".

واختتم:" العلاقة بين كولر ولاعبي الأهلي أكثر من ممتازة".

ترتيب الأهلي والزمالك:

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

كولر شوبير الزمالك الأهلى الدوري الممتاز الاتحاد

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