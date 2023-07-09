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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة علي الحجار تدعم مشروع 100 سنة غناء

زوجة علي الحجار
زوجة علي الحجار

نشرت الإعلامية سهير جودة، فيديو مع هدي زوجة الفنان علي الحجار، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتحدث فيه عن دعمها لزوجها الفنان علي الحجار في مشواره الفني.

وتحدثت زوجة علي الحجار، في الفيديو قائلة: "أنا مثل الجمهور أحب أستمتع بغناه، أنا باجي زي الناس لأن دي المتعة بتاعتي، وبعدين أنا مراته واقفة جنبه وبكون عايزة أسمع حاجة كل شوية".

وعقبت هدي زوجة علي الحجار، أنها تحب جميع أغانيه وخاصة أغنية أنتي طلعتيلي منين وأغنية عارفة التي بدأ بها مغازلتها في بداية علاقتهما وأيضًا أغنية بطلة حكايتي.

وعبرت زوجة علي الحجار عن رأيها في أزمة مشروع 100 سنة غناء، قائلة: "أي حد يتخيل نفسه عنده مشروع مهم وبيحضر ليه وقاعد يشتغل عليه طول العمر، وفجأة حد يروح طالع بيه وعايز ينجح بيه، يعني وجع قلبه عنده حق".

وتابعت: "هنفضل وراه لغاية ما ياخد حقه، علي مش بيخاف من حاجة ومش بيعمل حساب لحاجة، إلا لربنا وشغله وضميره، مش هيضر ومش هيأذي".

يذكر أنه أعرب المطرب علي الحجار، عن سعادته بردود الفعل على حفله الذي أقيم في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وقال الحجار، خلال تقرير عرضه الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار": "بحب إني أغني أغانيّ بتعجب كل الأعمار، بتمنحني طاقة إيجابية، الفنان لازم يمشي مع كل عصر". 

وأضاف: "الناس بتحب اللي بنى مصر كان حلواني، وعارفة، وأنا كنت عيدك، وتترات المسلسلات، فبأثبتهم في الحفلات، ومع كل حفلة، لازم أغنيتين جداد". 

وكشف الحجار، عن أهمية التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، قائلًا: "كل ما ألاقي حد بيغني كويس، أو بيكتب شعر كويس؛ باخد شعره، عملت مع شعراء يكتبون لأول مرة، وملحنين وموزعين في بداية مشوارهم؛ لأني بستفاد منهم، وبيمنحوني دم جديد".

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