اللي معاه عربية يحافظ عليها..أمين عام رابطة مصنعي السيارات يوجه رسالة للمواطنين

قال المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، إن تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك عن شهر مايو، أوضح وجود تحسناً نسبياً في مبيعات السيارات مقارنة بشهر إبريل، وذلك بسبب ماركة بعينها وهي شركة " رينو " بسبب الافراج عن شحنة لها في الميناء ولايعكس ذلك تحسناً شاملاً في سوق السيارات على صعيد بقية الشركات .



وأضاف “خالد سعد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، أن قطاع السيارات يواصل الأداء السيئ حتى نهاية العام وقد نشهد بعض التحسن مع بداية عام 2024 .



ووجه أمين نصيحة لاصحاب السيارات، قائلا:" مش وقت بيع ولا شراء حافظ على سيارتك وطورها، لكن بلاش شراء في الوقت الحالي مع إستمرار أزمة العملة وارتفاع الاسعار غير المسبوق بسبب مشكلة التسعير".

