أفخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري.. سعرها يصل لـ10 ملايين جنيه

تقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية مرسيدس، الكثير من السيارات التي تتسم بالفخامة داخل السوق المصري، مثل النسخة GLS الرياضية من فئة الـ SUV، و مرسيدس G Class، بالاضافة إلى السيارة مايباخ الشهيرة، إلى جانب النسخة ومرسيدس E 300 و E200 موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار افخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري

افخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري

نبدأ بالسيارة E200 موديل 2023 والتي تتراوح أسعارها الرسمية بين 2,950,000 جنيه و 3,750,000 جنيه للفئة AMG، والتي تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 2000 سي سي، يتمكن من انتاج 197 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 8 نقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية.

افخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري

وتقدم مرسيدس نسختها E 300 موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 3,950,000 جنيه، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 258 حصانا، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد اوامر الحركة من ناقل سرعات اوتوماتيكي من 8 نقلات، ومدة تسارع تقدر بـ 6.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

افخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري

ونأتي للنسخة الرياضية مرسيدس GLS، والتي تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي تيربو، مع قوة إجمالية بلغت 489 حصانا، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 5.3 ثانية، بينما يصل سعرها الرسمي إلى 5,980,000 جنيه.

افخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري

ونذهب للسيارة الرياضية من فئة الـ SUV الشهيرة مرسيدس G Class، والتي يتم طرحها بسعر يصل إلى 8 ملايين جنيهًا، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 585 حصانا، و 850 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 9 سرعات، ومدة تسارع من 0 لـ 100 كم/س في غضون 4.5 ثانية.

افخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري

ونختتم بالسيارة الفارهة مايباخ والتي يتعدى سعرها حاجر الـ 10 ملايين جنيه، وتعتمد تلك النسخة في قدراتها الفنية على محرك تيربو سعة 4000 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى امكانية الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر/ساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.