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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعويض أهالي النوبة.. الرئيس السابق للاتحاد النوبى: الرئيس السيسي وعد وأوفى

السد العالي
السد العالي

كشف عبد الفتاح حسن، الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، تفاصيل تعويض أهالي النوبة لفترة إنشاء السد العالي.

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بدء تلقى رغبات التعويضات لأهالى النوبة غير المتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية

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وقال عبد الفتاح حسن، الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نشكر الرئيس السيسي لأنه أول رئيس يوفي بوعده بتعويض أهالي النوبة في تاريخ الدولة المصرية".

 

وأضاف عبد الفتاح حسن، الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان،: "لا يوجد رئيس جمهورية استكمل تعويضات أهل النوبة غير الرئيس السيسي"، معقبا: "زي ما وعدنا أوفى".

 

وأوضح: "هناك احتفالية خلال استكمال تعويض أهالي النوبة.. والتعويضات تم الانتهاء منها وشبه استكملت ولكن هناك بعض المعوقات الموجودة مثل الأوراق الروتينية لتقديم المستندات، وتسليم بعض الأراضي وكنا نريد الجمعيات الزراعية تعمل وتستلم الأراضي".

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