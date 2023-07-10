تعويض أهالي النوبة.. الرئيس السابق للاتحاد النوبى: الرئيس السيسي وعد وأوفى

كشف عبد الفتاح حسن، الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، تفاصيل تعويض أهالي النوبة لفترة إنشاء السد العالي.

وقال عبد الفتاح حسن، الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نشكر الرئيس السيسي لأنه أول رئيس يوفي بوعده بتعويض أهالي النوبة في تاريخ الدولة المصرية".

وأضاف عبد الفتاح حسن، الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان،: "لا يوجد رئيس جمهورية استكمل تعويضات أهل النوبة غير الرئيس السيسي"، معقبا: "زي ما وعدنا أوفى".

وأوضح: "هناك احتفالية خلال استكمال تعويض أهالي النوبة.. والتعويضات تم الانتهاء منها وشبه استكملت ولكن هناك بعض المعوقات الموجودة مثل الأوراق الروتينية لتقديم المستندات، وتسليم بعض الأراضي وكنا نريد الجمعيات الزراعية تعمل وتستلم الأراضي".