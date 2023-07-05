كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

تعد النوبة القلبية من المشكلات الصحية الشائعة فى العالم التى تتسبب فى موت الإنسان، وبالرغم من تطور تقنيات العلاج إلا أن الوقاية منها مازالت هى الأفضل.

ووفقا لموقع “medlineplus ” هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرص الإصابة بـ النوبة القلبية :

ضبط ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، من المهم فحص ضغط الدم بانتظام - مرة واحدة على الأقل سنويًا لمعظم البالغين ، وفي كثير من الأحيان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. اتخذ خطوات ، بما في ذلك تغييرات نمط الحياة.

السيطرة على التوتر

يرتبط التوتر بأمراض القلب من جوانب عديدة فيمكن أن يرفع ضغط الدم. يمكن أن يكون القلق والإجهاد العصبي الشديد "محفزًا" لنوبة قلبية، كما أن بعض الطرق الشائعة للتغلب على التوتر، مثل الإفراط في تناول الطعام والشراب المفرط والتدخين ، ضارة بقلبك.

تتضمن بعض الطرق التي تساعدك على التحكم في التوتر بشكل صحى ما يلى: ممارسة الرياضة والاستماع إلى الموسيقى والتركيز على شيء هادئ والتأمل.

التوتر

ضبط الكوليسترول

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والنوبة القلبية المميتة.

وزن صحي

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وكلها تزيد من احتمالات الإصابة بـ النوبة القلبية.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

حاول الحد من الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالصوديوم والسكريات المضافة وتناول الكثير من الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة. نظام DASH الغذائي هو مثال لخطة الأكل التي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم والكوليسترول ، وهما شيئان يمكن أن يقللان من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مارس التمارين الرياضية بانتظام

للتمرين العديد من الفوائد ، بما في ذلك تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية و يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي وخفض الكوليسترول وضغط الدم. كل هذه يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بـ النوبة القلبية

ابتعد عن الكحول

شرب الكثير من الكحول يمكن أن يرفع ضغط الدم و يضيف سعرات حرارية إضافية ، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. كلاهما يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب.

لا تدخن

يرفع تدخين السجائر من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بـ النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ترك_التدخين

قسط كافٍ من النوم

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فإنك تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ويمكن أن تزيد هذه الأشياء الثلاثة من خطر الإصابة بـ النوبة القلبية، ويحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة وتأكد من أن لديك عادات نوم جيدة .