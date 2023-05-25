هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

يصاب بعض الأشخاص بهاجس الإصابة من أحد الأمراض القلبية، قد يسيطر الخوف عليهم من الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة، لكن جميع هذه المخاوف هي تتكون من مجموعة من الأفكار العقلية لكنها ليست أعراض جسدية، لذا قد تساعدك التفرقة بين النوبة القلبية الحقيقة والنوبة الناتجة عن القلق.



نعرض لكم في التقرير التالي، أعراض وأسباب القلق من الأزمة القلبية، وفقًا لموقع "Live strong".



-إصابة سابقة بنوبة قلبية مفاجئة والنجاة منها.

-قد يحدث نتيجة للإصابة بحادث أثر على صحة القلب والشرايين.

-التعرض لمستويات عالية من التوتر والقلق.

-تاريخ من القلق.

-الميل إلى الشعور بأعراض جسدية، الأشخاص الأكثر عُرضة لتجربة أعراض جسدية استجابة للاضطراب العاطفي.

أعراض القلق من النوبة القلبية:

-الأعراض الجسدية

تتضمن أعراض القلق القلبي؛ خفقان القلب وألم في الصدر وضيق في التنفس، حيث يكون الشخص مفرطًا الإدراك بأي إحساس في الصدر.

-الأفكار والعواطف

تؤدي المشاعر والأفكار السلبية إلى الإصابة بالإرهاق ما ينتج عنه قلق مستمر، قد يتسبب ظهورها في الإصابة بمجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك الإصابة بنوبة ذعر.

كيف تفرق بين نوبة القلق والقلب؟

-مكان الألم: أثناء نوبة الهلع من المعتاد أن يظل الألم موضعيًا في الصدر، بينما تؤدي النوبة القلبية إلى ألم شديد.

-الشعور: تكون النوبة القلبية مصحوبة بضغط شديد في الصدر، قد تسبب نوبة الهلع آلامًا حادة أو طعنات في الصدر.

-التوقيت: غالبًا ما تحدث نوبة قلبية بعد مجهود بدني، بينما من المرجح أن تحدث نوبة الهلع بعد الإجهاد العاطفي أو من العدم.

-المدة: نوبة الهلع سريعة نسبيًا وتستمر لمدة تصل إلى ساعة عند الحد الأقصى، بينما تستمر النوبة القلبية لفترة أطول ، مع تذبذب الألم في شدتها.

متى يستدعي القلق من النوبات القلبية الطبيب؟

-استمرار القلق بصحة القلب.

-التأثير على الأنشطة اليومية والخوف من ممارستها.

-المعاناة من أعراض جسدية، مثل ألم الصدر أو خفقان القلب.

-السعي المتكرر للحصول على تطمينات من الآخرين.

-الانخراط في المراقبة المفرطة لمعدل ضربات القلب أو الأحاسيس الجسدية الأخرى.

طرق التعامل مع نوبة القلق القلبي

1-الاسترخاء

تشمل تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا، يمكن أن تكون مفيدة لإدارة القلق بما في ذلك الأعراض الجسدية.

2-التقليل من الكافيين

قلل من تناول الكافيين الموجود في مشروبات مثل الشاي والقهوة، لأن هذه المواد يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القلق.

3-التمارين

توصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بالحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل الشدة، مثل المشي أو 75 دقيقة من الأنشطة الهوائية القوية مثل الجري كل أسبوع.