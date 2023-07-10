12 مليون جنيه قيمة صفقة انتقال مهاجم الأهلي إلى زد

كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن إدارة الأهلي علي رحيل شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي فريق زد الصاعد حديثا للمنافسة في بطولة الدوري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن الطرفان توصل لاتفاق مبدئي يقضي برحيل اللاعب مقابل حصول القلعة الحمراء علي 12 مليون جنيه كاملة ونسبة من إعادة البيع مستقبلا.

وأضاف أن إدارة نادي زد ستقوم بدفع6 ملايين جنيه عند توقيع العقود بشكل رسمي خلال أيام بجانب تنفيذ إنشاءات داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بالمبلغ المتبقي في قيمة الصفقة والتي تصل إلي 6 ملايين جنيه.