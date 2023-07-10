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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

29 يوليو| تفاصيل وأسعار تذاكر حفل علي الحجار بـ ساقية الصاوي

صدى البلد

يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا يوم29 يوليو الجاري على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي , وتم طرح التذاكر بسعر 280 جنيها، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء.

و يقدم على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

أعرب المطرب علي الحجار، عن سعادته بردود الفعل على حفله الذي أقيم يوم الجمعة في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وقال الحجار، خلال تقرير عرضه الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار": "بحب إني أغني أغانيّ بتعجب كل الأعمار، بتمنحني طاقة إيجابية، الفنان لازم يمشي مع كل عصر".

وأضاف: "الناس بتحب اللي بنى مصر كان حلواني، وعارفة، وأنا كنت عيدك، وتترات المسلسلات، فبأثبتهم في الحفلات، ومع كل حفلة، لازم أغنيتين جداد".

حفل علي الحجار 
وبدأ علي الحجار الحفل بعدد من أغنياته الشهيرة، موضحاً أنه اهتم للغاية باختيار الأغنيات حسب طلب الجمهوور، مثل "المال والبنون"، و"على قد ما حبينا"، و"يا طالع الشجرة"، و"الزينة والزينة"، و"عم بطاطا"، و"أنا كنت عيدك"، و"مفيناش من الخوف".

وفي حفل كامل العدد، حرص على الحضور كل من الإعلاميين محمود سعد، وخيري رمضان، وسهير جودة، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة، وحمدين صباحي، وشادي مؤنس، وجمال بخيت، وصلاح عبد الله، وإبراهيم عيسى، والناقد الفني محمد عبد الرحمن، والكاتب الصحفي إسلام وهبان.

الفنان علي الحجار الحجار المطرب على الحجار علي الحجار

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